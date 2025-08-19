●朝から雲多め。大気不安定で、昼頃からは急な激しい雨や雷も発生するおそれ●日中の最高気温は各地33度前後。アラート寸前の厳しい暑さに●今後12時間以内に台風12号発生の予想。今のところ、県内への大きな影響はなし＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう18日(月)は西日本を中心によく晴れていましたが、この時間にかけて日本海から雲が広がってきました。現在、県内付近で天気は崩れていませんが、雲に覆われているところが多