演習場内で隊員2人を心肺停止状態で発見大分県にある陸上自衛隊の演習場で、訓練中の20代の隊員2人が死亡した。陸上自衛隊によると、大分県にある日出生台（ひじゅうだい）演習場で、訓練中だった西部方面戦車隊の隊員2人と連絡が取れなくなった。捜索を行っていたところ2人は、18日午前0時6分ごろ、演習場内で心肺停止の状態で発見された。死亡の2人に目立った外傷なく死因調査中2人は病院への搬送を要請した消防によって、発見か