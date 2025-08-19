プロ野球・巨人の浅野翔吾選手が、ケガで戦線離脱を余儀なくされた中でも得たプラスの時間について明かしました。3年目を迎えた浅野選手は5月7日に今季初昇格。その後、2試合連続でホームランを放つなど躍動を見せましたが、6月5日に死球を受け「右尺骨茎状突起不全骨折」で離脱を余儀なくされました。それでもリハビリを終え、3軍戦で実戦復帰を迎えると同日ホームランを記録。試合後に、故障班で得た手応えを口にしていました。