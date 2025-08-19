本日8月19日（火）よる10時から日本テレビ系にて放送の「カズレーザーと学ぶ。」。テーマは、前回好評だった「芸能人が提言！令和の新法律SP」。今回は少子高齢化・インフラ・住宅問題をテーマにした新法案を紹介していく。まずは、近年問題視されている高齢者ドライバーによる交通事故を防ぐ方法について、高橋真麻が提案する新法案「高齢者ドライバーの交通事故防止策『高齢者 運転免許取り消し法』」を紹介。次に、未婚化・晩婚