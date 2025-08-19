夏の暑さがピークを迎える8月。この時期、日本の暦では秋の訪れを告げる2つの節気がやってきます。それが、「立秋（りっしゅう）」と「処暑（しょしょ）」です。播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※尾崎の「崎」は、たつさき）に、8月の暦について詳しく聞きました。播磨国総社射楯兵主神社本殿（提供：播磨国総社射楯兵主神社）「立秋」は毎年8月7日ごろにあたり、漢字のとおり「秋が立つ」、つ