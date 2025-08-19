パラグアイのサン・ベルナルディーノで8月17日、ソープボックスレースという、エンジンのない手作りの車が重力のみを原動力に走るレースが開催された。【映像】重力のみを原動力に走る手作り車たちシートベルトとブレーキ、ヘルメット着用だけがルールで装飾は自由。50台以上の車が坂道を駆け下りていく。ゴール後はうまくブレーキを利かせた車や、バリケードに激突する車など様々で、順位を争うレースなのかは分からないが