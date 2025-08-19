大阪の落語家、三代目桂花団治さん（６２）が、戦時中に全国の動物園で進められた動物の殺処分を題材に、落語「どうぶつえん１９４５」を作った。花団治さんは次世代に戦争の記憶を伝える「伝戦落語」に取り組んでおり、「家族同然の動物たちを手にかけなければならなかった歴史を知ってほしい」と語る。（藤岡一樹、前川和弘）■やるせない思い１６日、天満天神繁昌亭（大阪市北区）で新作が初上演された。「動物を守るため