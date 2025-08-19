自分の息子が出ているわけでも、知り合いの子が出ているわけでもない。それなのになぜつい彼らを目で追ってしまうのか。それは、甲子園という舞台で汗を流し、破顔し、声を張り、涙を流す球児たちの「人生そのもの」を感じとれるからではないだろうか。野球少年たちの憧れの地は、彼らの「これまで」と「これから」を大きく変える場所でもあるのだ。【全3回の第1回】 【写真】夏の甲子園、開会式を先頭で入場する東大阪大柏