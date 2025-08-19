¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 0¡Ý1 ²£ÉÍFC¡Ê8·î16Æü¡¿¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛVAR¢ª¥Î¡¼¥Ï¥ó¥ÉÈ½Äê¤Î½Ö´Ö¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤í¤¦¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç²£ÉÍFC¤ÎÁª¼ê¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥ó¥É¤Ê¤·¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£ºÝ¤É¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤â¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¾ì