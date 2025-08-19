過積載は「道路」を破壊します茨城県警は2025年8月13日、公式SNSを更新。夏休み期間中の高速道路で、過積載車両への取り締まりを強化していると発表しました。【画像】「えっ…」 これが検挙された「悪質トラック」です！ 画像で見る（30枚以上）一体どのような取り締まりを行っているのでしょうか。トラックのイメージ（画像：写真AC／検挙された過積載車両とは無関係です）トラックやダンプなどの貨物車では、クルマごと