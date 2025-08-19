auじぶん銀行は、10月1日から、円普通預金金利に優遇金利年0.34％（税引前）を上乗せする円普通預金の金利優遇プログラム「プレミアム金利優遇」を「じぶんプラス」の「プレミアムステージ」限定で開始する。さらに、提供中の「auマネ活 金利優遇」適用時、円普通預金の金利は合計年0.65％（税引後年0.51％）にアップし、ネット銀行最高水準となる。●「じぶんプラス」の「プレミアムステージ」限定auじぶん銀行は、ステージ（