1983年9月、チェッカーズは「ギザギザハートの子守唄」（作詞康珍化）でデビューしました。アマチュア時代はドゥーワップ・グループとして活動していましたが、アイドルとして売り出されることが決定。新人としては破格の宣伝費がかけられました。しかしこの楽曲は期待されたほどセールスが伸びませんでした。11月に再会した彼らは浮かない顔。「デビューおめでとう」と声を掛けるとリーダーの武内享くんは「俺たち、これか