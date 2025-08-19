元AKB48でタレントの河西智美が12日、ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』に出演。和田アキ子の楽屋へ挨拶に行った際の出来事を回想した。河西智美(C)AbemaTV,Inc.○「そんな小さい声は聞こえんやろ!」アイドル時代に受けた“指導”について、河西は年末の歌番組で大御所歌手・和田アキ子の楽屋へ挨拶に行った際の出来事を回想。河西が「あんまりキャーキャー、『お願いします!』って行くのもダメだと思って、『よろ