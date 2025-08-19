¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û½÷Í¥¤ÎÂÀÅÄÍ£¡Ê29¡Ë¤¬º£·î30Æü¤ËNHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾¸Å²°¶µ¼¼¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¥¤­¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¡ª¡×¡£·ÝÇ½³¦¤­¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÂÀÅÄ¤¬¡¢¡È¹¥¤­¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£ÂÀÅÄ¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë³Ú¤·¤µ¤äÁÇÅ¨¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊË¾·îÀ¶¹á¡ËÂÀÅÄ¤Ë¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤Ëµß¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡£²¿µ¤