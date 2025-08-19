ドジャースは18日（日本時間19日）、ロッキーズ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。前日のパドレス戦で大谷は、今季初対決となったダルビッシュ有投手（39）から初回に右前打を放ち一挙4得点の猛攻を演出。首位攻防戦の3連勝に貢献した。この日のロッキーズ戦にドジャースが勝ち、パドレスがジャイアンツに敗れれば、地区4連覇への優勝マジック「34」が点灯する注目の一戦。大谷が4連勝