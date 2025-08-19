山田裕貴主演の映画『爆弾』(10月31日公開)の主題歌が宮本浩次作詞・作曲の「I AM HERO」が起用されることが19日、明らかになった。宮本浩次呉勝浩による同名小説を原作とするリアルタイム・サスペンスで、日本屈指のミステリー賞を総なめにした話題作の初映画化となる本作。物語は、ある中年男が警察署で「都内に爆弾を仕掛けた」と自白する場面から幕を開ける。名乗った名は「スズキタゴサク」。すでに秋葉原では爆発が発生して