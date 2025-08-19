コラムニストの小林久乃がドラマや映画などで活躍する俳優たちや、世間で話題の著名人たちについて考えていく連載企画『バイプレイヤーの泉』。第162回はタレントの永尾柚乃ちゃんについて。この子が妙に気になって仕方がない。2023年放送『ブラッシュアップライフ』(日本テレビ系)で主人公の保育園時代を演じた姿によって、柚乃ちゃんは一躍、時の子役に。あの大人びた様相を見せる完璧な演技をしているは誰なのかと、ドラマを見