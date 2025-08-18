肥満は単なる体重増加に留まらず、全身の健康に深刻な悪影響を及ぼす可能性のある状態です。具体的に、どんな悪影響があり、どんな疾患のリスクを高める原因となるのでしょうか？ 肥満が引き起こす疾患について、「そのだ内科糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院」の薗田憲司先生に解説してもらいました。 監修医師：薗田 憲司（そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院） 日本医科大学卒業後、東京臨海病院