18日、ガザとの境界に近いイスラエル領内に配備されたイスラエル軍の戦車（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの停戦に関し、イスラム組織ハマスは18日、仲介国エジプトなどが提示した停戦案に同意したと表明した。エジプトメディアによると、60日間の停戦と引き換えに10人の人質を解放する内容。イスラエルの対応が焦点となる。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は戦闘終結にはハマスの武装解除や人質全