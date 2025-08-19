宮城・登米市で17日午後6時過ぎに撮影された映像。果樹園を歩く黒い影は、野生のクマだった。地面にはいつくばって、何かをむさぼり食べていた。クマの被害が各地で相次ぐ食い荒らされたのは、収穫直前だった複数のモモだった。近隣住民は、「困りますね。1人で作業できないですね、怖くて」と話す。クマによる被害は、北海道でも。FNNのカメラが17日夜、北海道・江差町の畑で撮影した映像では、1頭のクマがスイカをくわえていた。