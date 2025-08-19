LUNA SEA公認のコピーバンドLUNA CHEE 8月19日から放映の日本マクドナルド株式会社新TVCMで、加藤清史郎がロックバンドLUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で熱いパフォーマンスを披露。 CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として熱唱している。本家LUNA SEAのメンバーも、「ROSIER」MVの完全