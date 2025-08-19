9月からタイに移住することを発表したお笑いコンビ・TKOの木下隆行（53）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身のタイ移住について「1%でも可能性があるなら挑戦してみたい」などと改めて決意表明した。 【写真】お互い“色々”あったTKO再出発の瞬間、2人ははじける笑顔に 投稿した文書で「僕はタイに移住します！」と改めて報告。「この決断は正直めちゃくちゃ悩みました。日本には家族、友達、仕事、街並み、言語と