【増田俊也 口述クロニクル】#36【続きを読む】「時代に挑んだ男」加納典明（37）今ふと思った。乗馬中の大怪我で帰京したのは、馬たちがわざと…作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「ああ、なるほど。それは大きな後悔ですか」加納「後悔ですね。いや人生最大の失敗というか。『あのときニューヨーク