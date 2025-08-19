グッドマンとの打ち合いを何とかモノにしたボール(C)Getty Imagesサウジ決戦での凡庸な内容は、王者の評価を急落させた。現地時間8月16日、サウジアラビアでボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチが行われ、王者のニック・ボール（英国）は挑戦者のサム・グッドマン（オーストラリア）に3-0（117―111、118―110、115―113）で判定勝利。3度目の防衛に成功した。【動画】明らかな故意行為の蹴りドヘニーに見舞ったボ