元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（46）が18日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹（57）が前日に作った料理を食べない理由を明かした。今回のゲストはタレントの藤本美貴で「たまごクラブ・ひよこクラブ」が全面協力した冊子を手に、ママっぷりを振り返った。藤本と「ママ友」の中村もゲストで出演した。「急に誘われた飲み会、どう伝える