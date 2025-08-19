ベルギーで8月15日、1973年から始まった伝統の巨大オムレツ作りが行われた。【映像】直径4mのフライパンで作る“巨大オムレツ”映像には、テーブルに積まれた無数の卵を大勢の人々がひたすら割っていき、割られた卵が次々と鍋へと運ばれる様子が映っている。大量の卵を巨大ミキサーで攪拌。ここで登場するのが、直径4mのフライパンだ。まずはベーコンが焼かれ、そこに卵が豪快に注がれる。大きな木べらでかき混ぜ湯気が上が