【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）【映像】クソボール→酷すぎる大誤審の“衝撃光景”8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャースの若手打者に対して行われた“不可解すぎる判定”に、野球解説者の里崎智也氏、岩村明憲氏が呆れ果てた様子でコメントして話題となっている。3-4、パドレス1点のビハインドで迎えた7回裏・