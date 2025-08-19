プロ野球・巨人の浅野翔吾選手が、ケガからの実戦復帰を迎えた現状や中山礼都選手とのやりとりについて明かしました。浅野選手は2試合連続HRなど好調を見せる中、6月5日に行われたロッテ戦で右手首にデッドボールを受け戦線を離脱。リハビリに励み、現在は2軍戦で出場を重ねています。近況について聞かれた浅野選手は、中山礼都選手とのやりとりを明かします。中山選手は顔を合わせる度に「まだ治らんの？はよ治せよ」と強めの口調