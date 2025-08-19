札幌・手稲警察署は8月19日、札幌市手稲区に住む70代の女性が、キャッシュカード1枚をだまし取られる詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、女性は8月18日午前11時ごろ、市役所か区役所職員を名乗る男から「医療費の還付金がある。以前封書を送っているが確認しているか」などと電話がありました。女性が封書が届いていない旨を伝えると「還付金を振り込むので普段利用している金融機関はどこか」などと聞か