8月19日（火）は、北海道では前線を伴った低気圧が通過する影響で雨となっています。また沖縄・奄美地方に接近しつつある熱帯低気圧は、本日中に台風となる見込みです。移動速度が遅いため、沖縄地方では降り続く雨による浸水や土砂災害に警戒が必要です。沖縄・奄美では強風・高波・落雷などにも注意してください。その他の地域では概ね晴れて気温が上がるでしょう。昨日ほどではないものの、関東北部や東海地方では日中、体温を