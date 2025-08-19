NHK紅白歌合戦出場経験もある歌手の市川由紀乃さん。2024年6月に卵巣腫瘍が見つかり、開腹手術の結果、卵巣がんと判明しました。検査前には生理不順や不正出血の症状があったものの、40代後半という年齢的に更年期だと思い、1年ほどやり過ごしてしまったそうです。（全3回中の1回） 【写真】手術直前から6回に及ぶ抗がん剤治療まで 市川さんの壮絶な闘病記録（10枚目/全17枚） 生理不順や不正出血を「更年期だから」と言い聞かせ