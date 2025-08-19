名古屋で長年愛される松永製菓の「しるこサンド」と、スガキヤの定番デザート「クリームぜんざい」が贅沢にコラボ♡2025年8月21日（木）より、「しるこサンドクリぜんパフェ」がスガキヤ全店（一部店舗を除く）で期間限定登場します。ソフトクリームのなめらかさとぜんざいの優しい甘み、さらにしるこサンドの香ばしさが織りなす絶妙な味わい。名古屋の名物同士の夢のマリアージュをお楽しみください