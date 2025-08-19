元モーニング娘。のメンバーで、4月にソロデビューを果たした譜久村聖さん（28）が、2年ぶりの写真集発売を発表。初めてのベトナムでの撮影を振り返りました。29歳を迎える10月30日発売となる今作は、初めて訪れるベトナムで“原点回帰〜新しい旅のはじまり”をテーマに、譜久村さんが持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大人の女性としてのシャープさの両面を表現しています。写真集には、素顔の寝起きシーンや、泡風呂ではしゃぐ