猛烈な暑さは、お盆が明けても終わりが見えません。この体調に異変をきたすほどの酷暑のなか、医師は“お盆バテ”ともいえる状態に注意してほしいと指摘します。◇続く猛暑のなか、18日夜に東京・新橋で出会ったのは、18日がお盆休み明けだったという2人です。不動産業（20代）「結構長めに5連休」「私は3連休」「頭動きにくいなって。（気持ちは）やったるぞって感じだが、休みすぎもよくないなと思った」18日から営業を再