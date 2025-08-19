北海道・苫小牧警察署は８月１８日、苫小牧市に住む無職の男（５８）を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。男は８月１８日午後４時半ごろ、苫小牧市美園町２丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で自転車を運転した疑いが持たれています。交番の警察官不在時の連絡用として設置されていた電話を通じて「飲酒をして自転車を運転した」と警察署に申告がありました。電話を受けて警察官が交番に向かっている所、自転車を走行していた男