先月、化粧水などを万引きして逮捕された夫婦は、同じ店でメロンなども盗んでいたことがわかりました。「節約のためだった」などと話しています。再逮捕された漁師の男・33歳と団体職員の妻・30歳は先月8日、釧路市内の商業施設で、メロン1玉、麦茶など8点・販売価格合計2880円を盗んだ疑いです。夫婦は先月20日にも、同じ店で化粧水や弁当を盗んだとして、既に逮捕されていました。最初の逮捕時に容疑を否認していた夫婦は、今回