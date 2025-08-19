カタール・ドーハの空軍基地でトランプ大統領の演説を聴く米兵＝５月１５日/Brian Snyder/Reuters/File（ＣＮＮ）米ホワイトハウスで１８日、トランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談した。欧州主要国の首脳らを交えた会合も行われた。トランプ氏が、最終的な和平維持のためにウクライナに米軍を派遣する可能性をただちに否定しなかったことは重要な進展だ。ウクライナに対するいわゆる安全の保証における米国の役割