１１月２９日にマツダスタジアムで行われる「カープレジェンドゲーム２０２５」の記者会見が１８日、同球場で行われた。球団ＯＢの山本浩二氏（７８）と大野豊氏（６９）が出席し、試合への意気込みを語った。その中で両氏は現状のカープにも言及。若返りを図る方針に理解を示しながらも、借金１０の４位に沈む状況に対して猛ゲキを飛ばした。期待しているからこそ気になる。遮二無二戦っているのは知っているからこそ歯がゆさ