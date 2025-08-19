「欽ちゃんのどこまでやるの？」（テレビ朝日系）といえば、最高視聴率42.0％を誇る説のバラエティ番組である。萩本欽一（欽ちゃん）を父親役として、茶の間を舞台にゲストを迎えるホームコメディ風の公開録画番組であった。同番組から生まれたユニット「わらべ」の名曲、「めだかの兄弟」や「もしも明日が…。」を諳んじられる方も多いだろう。ところが同番組の1984年1月18日の放送を観た視聴者は、驚いたはずだ。【写真】登場時