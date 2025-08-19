私たち配達員を守ってくれるのは現状、企業でも法律でもなく、配達員本人でしかない（著者撮影）【画像】熱中症になりそうななか、ウーバー・出前館から送られてきたメール根性論に節約魂…。暑さ対策を怠ってきた筆者の反省熱中症の疑いで43歳、51歳、53歳……3名の配達業者が亡くなった、韓国のニュースが注目を集めている。2名は出勤後間もなく倒れ、1名は仕事終わりの帰宅後に意識を失い、搬送先の病院で息を引き取った。首都