¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë BLACK SAMURAI 2025(18Æü¡Á20Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê)¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê(¥ì¥¤¥«¡¼¥º)¤¬18Æü¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥­¥ã¥ó¥×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBLACK SAMURAI 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¡¢¤­¤Ã¤«¤±¡Ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ï°¦ÃÎËüÇî¤Ç¤âÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢LA¤È»ÐËåÅÔ»Ô¤Î±ï¤â¤¢¤êÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤