彼らはなぜ国家を破滅の淵に追いやったのか？最高のメンバーが論じ尽くした特別大座談会「昭和の陸軍 日本型組織の失敗」の一部を抜粋して紹介する。（初出：平成19（2007）年「文藝春秋」6月号）（全2回の1回目／後編に続く）【画像】陸軍省内を統制できず…夫人から「早く死ね、早く死ね」と自決を迫られた人物の姿半藤一利氏（昭和史研究家・作家）、保阪正康氏（ノンフィクション作家）、福田和也氏（文芸評論家・慶應義塾