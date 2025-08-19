山田裕貴主演の映画『爆弾』の主題歌に、エレファントカシマシの宮本浩次が書き下ろした新曲「I AM HERO」が決定。あわせて、同曲を使用したリリックムービーも解禁された。【動画】『爆弾』宮本浩次描き下ろし「I AM HERO」 リリックムービー本作は、『このミステリーがすごい！ 2023年版』（宝島社）、「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩による同名小説を映画化