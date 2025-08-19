パドレス戦米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でパドレスと対戦。5-4で勝利し、首位攻防戦の3連戦で3連勝を決めた。8回にムーキー・ベッツ内野手が貴重な勝ち越し弾。ベンチで大谷翔平投手が見せたリアクションに日本のファンも歓喜していた。4-4の8回、ベッツがスアレスから左翼席へ今季13号ソロ。ベンチの大谷翔平も打った直後、右手を突き上げて立ち上がり、レフトスタンドの方角を見る。着弾を確認する