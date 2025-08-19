俳優の高橋克典（60）が17日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、同世代について語った。俳優の満島真之介から「いま、おいくつになられたんですか？」と聞かれた高橋は「60歳になって」と答え、同世代は「阿部寛、椎名桔平、堤真一」とそうそうたる俳優の名を挙げた。満島が「面白い世代…大暴れ世代なんですね！」と驚くと「まあ…中暴れかな？」と苦笑した。また