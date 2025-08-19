夏帆と竹内涼真がダブル主演する10月スタートのドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の追加キャストとして、青木柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花の出演が発表された。主人公たちの運命を左右する登場人物を演じる。【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』注目キャストずらり！原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト