「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、19日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を公開した。【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」“水着姿”も（12枚）170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。先日は水色の水着姿を披露。絶賛のコメントが散見された。今回は、美スタイル際立つオフショルダ