UFC史上4人目の2階級同時（フライ級＆バンタム級）王者に輝いたヘンリー・セフード（38＝米国）が、18日までに更新された元UFC世界ウェルター級王者カマル・ウスマンとのポッドキャスト番組「Pound4Pound」に出演。「UFC319」でUFC2連敗を喫した朝倉海（JAPANTOPTEAM）に厳しい意見を述べた。海はUFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦し、2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一