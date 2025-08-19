俳優の高橋克典（60）が17日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、愛猫は、仲の良い有名女優から譲ってもらったと明かした。高橋は「この間猫もらっちゃってね。黒木さんちで生まれたモフモフのかわいい猫飼い始めて…きょうでまだ6日目くらい」と語った。黒木さんとは、ドラマでも共演があり、仲の良い黒木瞳。7月に自身のブログで、長年飼っていた愛犬が虹の橋を渡り