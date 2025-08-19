°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¼ç±é¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢°ð³À¸ãÏº¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·ò¼£¡Ê°ëÂ¼¡Ë¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îºá¿¼¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡ÖÀ÷¤ß¤ë¡Ä¡×¡Ö¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä·ò¼£¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¼î¡¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤È»³ÅÄ¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë2³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤